Командир «Пятнашки»: Мы не можем наступать широким фронтом

Анатолий Лапин.  
27.07.2023 15:57
  (Мск) , Донецк
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


В условиях нынешней войны на Украине наступать, как в Великую Отечественную не выйдет.

Об этом в эфире интернет-канала «Ледоруб» заявил командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра «Абхаз» Авидзба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В условиях нынешней войны на Украине наступать, как в Великую Отечественную не выйдет. Об...

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По мнению командира, не особо помогает в нынешних условиях и опыт чеченской и сирийской кампаний.

«Многие, которые только свежие пришли, им кажется, что они сейчас придут и научат нас чему-то. Это не Сирия, это не Чечня, это не те войны, к которым они привыкли, поэтому жить на опыте тех войн не получится», – сказал командир.

«Жить историческими временами Великой Отечественной войны, что мы шли по холмам – в Великую Отечественную войну стояли халупы, а сейчас там стоят высотные дома на этих холмах, и стоят на этих высотных домах камеры, летают «птицы». Поэтому то движение, которое ты запланировал, так не получится. Здесь только как в Сталинградской битве – малые штурмовые», – считает Авидзба.

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