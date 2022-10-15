Командир рассказал, как российской армии боком выходит использование американской GPS

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Из-за своей высокой точности поставленные на Украину американские РСЗО «Хаймарс» стали серьезной проблемой для ВС РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, отвечая на вопрос, какое вооружение противника доставляет больше всего неприятностей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Все, что превосходит нас по дальности и точности. 155-й калибр «натовский» позволяет выбирать позиции на такой дистанции, где мы его не достаем. Управляемые по GPS «Хаймарсы» при своей ограниченной фугасной мощности имеют высокую точность. И наносят ощутимые удары. Практика показывает: если «Хаймарсы» бьют по штабам или узлам связи в подвалах домов, они попадают в одну точку, раз за разом, пока не уничтожают укрытие», – сказал Ходаковский в интервью «Комсомольской правде».

При этом он добавил, что число самих «Хаймарсов» и зарядов к ним у ВСУ ограничено, а потому они применяют их избирательно.

«А самое неприятное, что некоторые наши высокоточные снаряды управляются с помощью того же американского GPS. Сложно воевать с противником, у которого ключ от нашей победы. Не удивлюсь, если для нас они координаты цели смещают», – говорит командир.

В свою очередь журналист издания заметил, что неоднократно ходил в походы с GPS-трекерами и знает, что «там все смещено метров так на 15 от истинного положения», чтобы «исключить использование в военных целях».

«Вот и получается, что наше высокоточное оружие используется как площадное. Просто, когда оно разрабатывалось, системы ГЛОНАСС еще не было. Сейчас мы это пожинаем», – резюмировал Ходаковский.