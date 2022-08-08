Командир рассказал о высоких потерях ВСУ

08.08.2022  15:35 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Бои на Донбассе приняли характер локальных столкновений по причине масштабной перегруппировкой свежих сил и войск, участвовавших в освободительных операциях.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал бывший секретарь Совбеза ДНР, командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бои на Донбассе приняли характер локальных столкновений по причине масштабной перегруппировкой свежих сил и...

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«Сейчас те части, которые обладали наступательным потенциалом и развивали наступление на известных направлениях, уперлись в достаточно крупные города. Противник без боя не собирается сдавать каждый город. Например, если на каком-то направлении было попроще (например, Лисичанск), где-то противник отошел, повоевав, выравнивая линию фронта, то по отношению к ряду достаточно крупных городов Донецкой области, а их осталось около семи – достаточно густонаселенных, густозастроенных, там противник будет оказывать сопротивление.

Самая неприятная для нас вещь, это то, что в городах с плотной городской застройкой даже незначительными силами можно оказывать вполне ощутимое сопротивление. Но наша армия уперлась в города и будет решать проблему с их взятием», – заверил Ходаковский.

При этом, по его словам, потери ВСУ пропорциональны своей немалой степенью концентрации на занятых участках.

«Сейчас – перегруппировка. Те подразделения, которые прошли несколько горячих точек… Например, одна из воздушно-десантных бригад прошла Гостомель, Попасную – сейчас мы с ними взаимодействуем, но понимаем ее потенциал, поэтому ее перебросили на задачи обороны, потому что выполнять задачи наступления она просто не в состоянии после всех тех напряженных участков, которые она прошла. Там же, где у нас планируется наступление, осуществляется переброска того ресурса, который сейчас более полнокровный», – сказал командир.

 

«Сейчас пауза, которая заполнена множеством очень интенсивных локальных столкновений, которые сами по себе наносят ущерб и нам, и противнику. По доступной нам статистике мы оцениваем, что всё-таки ущерб противнику наносится больший, чем нам, хотя бы потому что концентрация противника на участке гораздо выше. Его концентрация на каждом участке примерно в два с половиной раза больше, чем у нас. Соответственно, и потери сопоставимые», – объяснил Ходаковский.

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