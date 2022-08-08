Командир рассказал о высоких потерях ВСУ

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Новости Украины

Бои на Донбассе приняли характер локальных столкновений по причине масштабной перегруппировкой свежих сил и войск, участвовавших в освободительных операциях.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал бывший секретарь Совбеза ДНР, командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас те части, которые обладали наступательным потенциалом и развивали наступление на известных направлениях, уперлись в достаточно крупные города. Противник без боя не собирается сдавать каждый город. Например, если на каком-то направлении было попроще (например, Лисичанск), где-то противник отошел, повоевав, выравнивая линию фронта, то по отношению к ряду достаточно крупных городов Донецкой области, а их осталось около семи – достаточно густонаселенных, густозастроенных, там противник будет оказывать сопротивление. Самая неприятная для нас вещь, это то, что в городах с плотной городской застройкой даже незначительными силами можно оказывать вполне ощутимое сопротивление. Но наша армия уперлась в города и будет решать проблему с их взятием», – заверил Ходаковский.

При этом, по его словам, потери ВСУ пропорциональны своей немалой степенью концентрации на занятых участках.

«Сейчас – перегруппировка. Те подразделения, которые прошли несколько горячих точек… Например, одна из воздушно-десантных бригад прошла Гостомель, Попасную – сейчас мы с ними взаимодействуем, но понимаем ее потенциал, поэтому ее перебросили на задачи обороны, потому что выполнять задачи наступления она просто не в состоянии после всех тех напряженных участков, которые она прошла. Там же, где у нас планируется наступление, осуществляется переброска того ресурса, который сейчас более полнокровный», – сказал командир.

«Сейчас пауза, которая заполнена множеством очень интенсивных локальных столкновений, которые сами по себе наносят ущерб и нам, и противнику. По доступной нам статистике мы оцениваем, что всё-таки ущерб противнику наносится больший, чем нам, хотя бы потому что концентрация противника на участке гораздо выше. Его концентрация на каждом участке примерно в два с половиной раза больше, чем у нас. Соответственно, и потери сопоставимые», – объяснил Ходаковский.