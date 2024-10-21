Командир спецназа «Ахмат» обвинил военное руководство в распылении чеченского подразделения

Анатолий Лапин.  
21.10.2024 10:42
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Россия


Прикрывавшие российскую границу чеченские подразделения не могли полноценно выполнять свою работу в ходе вторжения ВСУ.  Об этом в эфире «Рой ТВ» заявил командир спецназа «Ахмат» генерал Апти Алаудинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«То же самое национальное подразделение, оно же подчиняется Минобороны России. Теперь я задаю вопрос, оно должно быть где? Там, где есть приказ им стоять. Вот, вопрос, стоят ли они там, где есть приказ? Они же стоят. Вот, буквально недавно я командующему непосредственно этого направления подсказал. Я говорю: «Послушай, ты раскидал эти подразделения по 4 человека на 291 километр». 500 человек раскидал на 291 километр. Как вы себе это представляете – по 4 человека раскидали на 291 километр.

Когда что-то происходит, оказывается, у нас в России же вообще никого больше – Минобороны нет, никого нет, эти 4 человека с 4 автоматами должны были, оказывается, остановить всех врагов. И я ему сказал: «Послушай, вытащи этих ребят, пусть они вернутся под свое командование, чтобы командир хотя бы за эти годы один раз их собрал вместе». Вот, командир их собрал вместе, командующий меня услышал, он через несколько дней звонит и говорит: «Апти, слушай, спасибо большое, ты мне очень хорошую подсказку сделал. Ребята взяли, заскочили, взяли такой серьезный опорник, который другие не могли взять». Взяли, уничтожили более 40 человек противника», – сказал командир чеченского спецназа.

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Прикрывавшие российскую границу чеченские подразделения не могли полноценно выполнять свою работу в ходе вторжения...
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«Так вот, дайте этим людям воевать под началом своего командира. Вы взяли, по 4 человека раздали бойцов всем, кому ни попадя, потом эти командиры, которым они были приданы, убежали, разбежались со своими же подразделениями, оказывается, эти 4 человека должны были защитить всю Россию», – заявил Алаудинов.

Ранее в блогосфере и экспертной среде появлялись сообщения о том, что прорыв ВСУ в Курской области удался якобы из-за бегства бойцов «Ахмата», которые прикрывали госграницу.

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