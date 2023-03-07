Командир спецназа Украины перешёл на сторону России. СБУ выдала зраду

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У СБУ очередная громогласная «пэрэмога» — «контрразведка сорвала планы России по созданию условий для оккупации территории прибрежных районов Николаевской области»!

И далее как положено: отчет советника гестапо, фотографии с места обыска квартиры русского шпиона, изъятое оружие, выкладывание в Сеть «телефонных разговоров засланного диверсанта с кураторами из России»…

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Суть. По сообщению пресс-службы СБУ, «в Очакове задержали агента главного управления генерального штаба ВС РФ (больше известного как ГРУ), который собирал разведданные для захвата украинского города».

Также в рапортичке говорится, что шпион преспокойно служил чиновником в мэрии Очакова, находясь при этом «на постоянной агентурной связи с кадровым сотрудником ГРУ», к слову уроженцем Украины. И именно по указке последнего тайно собирал информацию «о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, задействованных в защите прибрежных районов».

А так как проныра еще и занимался «формированием собственной разветвленной сети информаторов для сбора и передачи разведданных в пользу агрессора», следует ожидать и новых «громких» задержаний.

Ну а попался он, собственно, на вербовке мэра Очакова, и в качестве доказательств плебсу даже были брошены объедки в виде переговоров цепочки врагов: куратора ГРУ — задержанного — главы города. Там, к слову, ничего особенного:

«Очень большой человек хочет с ним поговорить», «Угу», «Очень большой и серьезный человек, генерал на букву Г». Диалоги не последовательны и вырваны из контекста, а местами и вовсе напоминают подставу. Например, якобы сотрудник ГРУ поясняет якобы шпиону, человек с каким именем будет звонить мэру, поясняет несколько раз, но с мэром уже разговаривает какой-то левый персонаж, пытающийся выяснить, чего мэр желает после «прихода наших» и «чем может помочь». И где гарантия, что это не подставной эсбэушник, мы с вами еще не скоро узнаем.

И, тем не менее, официальная версия Украины звучит так:

«Мэр проявил патриотическую позицию, сообщил СБУ о попытках вербовки и способствовал разоблачению враждебных планов. Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности».

И укро-СМИ разорвала истерика, словно опять «любителей русского мира» где-то сожгли — если бы не военное положение, они и салюты наверняка запустили бы, так ликовали.

«Мэр Очакова сдал российского агента», «СБУ сорвала планы РФ по захвату власти в Очакове», «Отпор попыток РФ перехватить инициативу в Черноморском регионе не просто разрушает планы Кремля по украинскому Югу, но и демонстрирует эффективность украинских спецслужб», «Ура, пэрэмога!»…

И даже как-то невольно пришлось задуматься: ну почему же они там, в ГРУ, так палевно-то работают? Почему по телефонам трындят, словно кума со снохою, обсуждая как «поросям давать», почему генералов своих сдают «на букву Г»?

До тех пор, пока не обратишь внимание на фразу в эсбэушном отчете, которую многие украинские СМИ попросту проигнорировали:

«Агентом ГРУ оказался бывший командир одного из центров специальных операций Вооруженных сил Украины».

Речь о бывшем руководителе 73-го Центра специальных операций Эдуарде Шевченко. Ветеране АТО/ООС, кавалере ряда боевых орденов, отставном офицере.

Причем, для своих диверсий, как следует из официальной версии, «он использовал связи среди бывших военных и действующих чиновников».

То есть не один он такой там… командир центра спецопераций ВСУ, ветеран АТО и, судя по наградам, вообще герой. А в таком случае, может это все-таки «зрада», а не «пэрэмога»? Украинский разведчик сдавал с потрохами «украинский ЮГ», стратегические прибрежные районы, где нацисты все ждут не ждутся высадки российского десанта. В Очакове — городе, который является базой ВМСУ.

Так следовало ли вообще сообщать о таком масштабном позоре?..

Другое дело, что любой чих вроде обезвреживания бабушки, торгующей на барахолке октябрятскими звездочками, эсбэушники преподносят как вселенскую победу, ломая жизни и отправляя на тот свет простых советских людей. Впрочем, это уже совсем другая история.