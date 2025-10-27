Командир ВСУ: «Боюсь, что наши дети будут воевать за Россию»

Вадим Москаленко.  
27.10.2025 12:35
  (Мск) , Киев
Украине нужно делать всё, чтобы сохранить «незалежность», иначе без неё она рискует превратиться в аналог Кубани. Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-депутат Верховной рады, а ныне командир отряда беспилотников ВСУ Егор Соболев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для меня Кубань – место моего рождения, только в этой войне открылась. Потому что когда я попал на Запорожье, я на Гуляйпольском направлении всё время начал ощущать какое-то невероятное ощущение родины. …

И я задумался, что кубанцы – это были депортированные запорожские казаки, которых силой и обманом вынудили переехать на чужую землю, ещё и там стать орками!

Потому что там запорожцы начали истреблять местное население, там в действительности жили татары и кавказцы на тот момент. И мы, наши прапрапрадеды, из вольных казаков претворились в оккупантов», – сокрушался Соболев.

Он поделился своими тревогами:

«Почему важно сохранить независимость? Потому что во всех других случаях нас возьмут, оторвут с земли, где наши корни, пошлют куда-то, ещё и реально сделают орками! …И важно, чтобы мы этого не повторили.

У меня был разговор с моим побратимом Тарасом Пастухом, он был со мной в парламенте, он пошёл на войну пехотинцем, потерял ногу. …Мы с ним говорили, и он говорит: «я боюсь, чтобы наши дети воевали». А я говорю: «а я боюсь, чтобы наши дети воевали за Россию», – переживает вырусь.

