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Украина пока не обладает подготовленными силами для мощного наступления.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил воющий на Артемовском направлении начальник сводной тактической группы «Адам», полковник ВСУ Евгений Межевикин.

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«Не думаю, что в ближайшее время будет что-то мощное, дай бог. Но когда «Гвардия наступления» немного повоюет и поймет, как это делать, то результат будет гораздо более мощным», – сказал Межевикин.

Он не смог ответить на вопрос, куда (минимально и максимально) могут дойти ВСУ в ходе «будущего большого наступления украинской армии».

«Видите, что такое наступление… Если ты берешь в наступлении максимум, ты должен понимать, что можешь потерять очень много людей и техники. Если ты планируешь минимум, то ты сохранишь больше личного состава, но добьешься минимального результата. Я не главнокомандующий, но здесь нужно комплексно подходить к задаче. Если двигаться вперед, то надо двигаться с переменным применением сил и средств. Противник долго готовился к нашему наступлению. Есть участки, которые нужно проходить пешком, есть участки, на которых нужно использовать технику, затем идти пешком и останавливаться для обеспечения логистики. И это все заминировано. Здесь нет такого: ушел-ушел. Можно сделать максимум, но с очень большими потерями», – говорит полковник.

При этом он считает реальной идею дойти до границ 1991 года.

«Да, конечно. Не сейчас, не взяли и пришли, но постепенно – да. Я думаю, что это будет не только военным путем, но и политическим. Если мы постоянно будем иметь успех, а противник будет нести потери, это в любом случае вынудит его к политическим решениям и переговорам по завершению войны. Добавлю, что когда мы будем подходить к границам, нужно обязательно наносить ракетные удары по территории России. Все ее резервы и мощные средства поражения находятся именно на территории России. Это придаст им уверенность, что надо быстренько отходить подальше», – резюмировал Межевикин.