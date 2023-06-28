Командир ВСУ: Для выхода на границы 1991 года нужны ракетные удары по РФ

Игорь Шкапа.  
28.06.2023 15:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 595
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина пока не обладает подготовленными силами для мощного наступления.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил воющий на Артемовском направлении начальник сводной тактической группы «Адам», полковник ВСУ Евгений Межевикин.

Украина пока не обладает подготовленными силами для мощного наступления. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


 «Не думаю, что в ближайшее время будет что-то мощное, дай бог. Но когда «Гвардия наступления» немного повоюет и поймет, как это делать, то результат будет гораздо более мощным», – сказал Межевикин.

Он не смог ответить на вопрос, куда (минимально и максимально) могут дойти ВСУ в ходе «будущего большого наступления украинской армии».

«Видите, что такое наступление… Если ты берешь в наступлении максимум, ты должен понимать, что можешь потерять очень много людей и техники. Если ты планируешь минимум, то ты сохранишь больше личного состава, но добьешься минимального результата. Я не главнокомандующий, но здесь нужно комплексно подходить к задаче. Если двигаться вперед, то надо двигаться с переменным применением сил и средств.

Противник долго готовился к нашему наступлению. Есть участки, которые нужно проходить пешком, есть участки, на которых нужно использовать технику, затем идти пешком и останавливаться для обеспечения логистики. И это все заминировано. Здесь нет такого: ушел-ушел. Можно сделать максимум, но с очень большими потерями», – говорит полковник.

При этом он считает реальной идею дойти до границ 1991 года.

«Да, конечно. Не сейчас, не взяли и пришли, но постепенно – да. Я думаю, что это будет не только военным путем, но и политическим. Если мы постоянно будем иметь успех, а противник будет нести потери, это в любом случае вынудит его к политическим решениям и переговорам по завершению войны.

Добавлю, что когда мы будем подходить к границам, нужно обязательно наносить ракетные удары по территории России. Все ее резервы и мощные средства поражения находятся именно на территории России. Это придаст им уверенность, что надо быстренько отходить подальше», – резюмировал Межевикин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть