Командир ВСУ: Херсонская и харьковская операции в 2022 году дались нам большой кровью

Захват позиций ВС РФ на Харьковщине и Херсонщине в 2022 году не был «лёгкой прогулкой», как это преподносит украинская пропаганда. Это были сложнейшие операции – с очень большими потерями ВСУ.

Об этом на канале «InterVizor» заявил украинский снайпер, командир группы ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что создали этот миф, этот бред – мы никогда не поддерживали. Если они «чмони», а мы, великие ВСУ, не можем победить «чмонь», кто же мы тогда? «Недочмони»?.. Не было лёгкого освобождения Харьковской и Херсонской областей. Это казалось так. Но была проведена огромнейшая работа с достаточно большими потерями с нашей стороны, когда мы продавливали в различных местах соперника. Мы заставляли их где-то немножко отступить, а где-то наоборот на какую-то позицию нагнать больше людей, где-то у них получался разрыв. На самом деле, все эти несколько месяцев шли постоянные атаки. Если бы люди знали, сколько было потерь, и как это всё происходило, как иногда батальоны даже заходили не туда, куда надо, потому что связь прорывалась и многое другое. В нашем подразделении были погибшие и тяжело раненые, без вести пропавшие были», – рассказал Прошинский.

«Не было это так легко. Вынудили противника отойти. Это не означает, что они «чмони». На самом деле, это были достаточно нормально продуманные операции, которые удалось реализовать. Всегда в войне мы желаем друг другу удачи, удача – это важный фактор. Вот тогда была и удача, и многие вещи поспособствовали, и правильная стратегия и тактика была выбрана, и т.д.», – рассуждал ВСУшник.