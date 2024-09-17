Командир ВСУ: Мы не можем решить проблему российских КАБов

Игорь Шкапа.  
17.09.2024 15:30
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинская армия так и не смогла найти действенного решения, чтобы обезопасить себя от российских корректируемых авиабомб.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Фабрика новостей» командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский.

Украинская армия так и не смогла найти действенного решения, чтобы обезопасить себя от российских...

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«Сейчас только паритет или победа в воздухе может дать возможность сбивать носители. Другого способа против КАБа не существует. Кто бы что ни говорил, «Пэтриотами» их не собьешь… Это дешевое средство, которое поражает мощными последствиями. И не забывайте, что они уже испробовали КАБ-2000, а у них есть еще большие возможности», – говорит Ярославский.

«На сегодняшний день [КАБы] большая проблема, которую мы решить не можем. Это факт», – признал командир ВСУ.

У него поинтересовались, может ли Украина противопоставить России свои КАБы, на что он ответил, что создать их не проблема, но нужны самолеты, а у ВСУ «не так много носителей».

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