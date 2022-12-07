Командир ВСУ: Надо бить ракетами по жилым домам в Москве

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Еще в 2014 году следовало выселить с Украины всех ссимпатизирующих России и лишить и отобрать у них имущество.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил командир подразделения К2 54-й отдельной механизированной бригады майор Кирилл Верес.

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«Те, кто раньше любил нашего врага, будет любить его и дальше. Им снег на голову будет сыпаться, а они скажут, что это дождь. Что мы стреляем по мирному населению. Очень плохо, что в 2014-2015 годах мы не наказывали тех, кто был откровенно против Украины. Кто-то продолжал открыто поддерживать Россию. Если бы их наказали, сейчас все было бы по-другому. Нужно было особенно упорно выпереть с чемоданами в РФ, продать их имущество с аукциона или раздать под больницы, детские лагеря. Вариантов миллион», – сказал Верес в интервью «Украинской правде».

По его словам, даже сейчас в тыловых городах «найдется кто-то, кто ждет и зовет Россию».

Он говорит, что его злят удары по тыловой инфраструктуре Украины.

«Я вот тоже очень сильно хочу влупить по Кремлю. Вот честно, если мне сейчас дадут ракету, запущу, не задумываясь! Даже не в Кремле прежде всего, а в Москве-Сити, в дома хорошие, где они живут. А потом по всем их электростанциям, чтобы они понимали, скажем так, тенденции: нельзя так!», – заявил ВСУшник.