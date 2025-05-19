Командир ВСУ: Нам придется покинуть Покровск

Российская армия эффективно применяет дроны, выбивая украинскую логистику, что ставит под угрозу обеспечение гарнизона в Покровске (Красноармейске) и Мирнограде (Димитрове).

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир дивизиона артиллерийской разведки ВСУ, герой Украины Виталий Литвин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь полностью система средств БПЛА, которые враг эффективно продвигает, эффективно использует эту тактику, и он понимает, что закрыв логистику на многих участках линии боестолкновения – это Покровское, Торецкое и то же Купянское направление, где просто, вот серьезно, просто передвигаться в районе линии боестолкновения до 20 километров сейчас очень тяжело.

Это на Покровском направлении, у меня сейчас там работают операторы БПЛА, и просто если вы передвигаетесь на грузовике, то это сразу ошибка, он будет сожжен сразу. Они закрывают логистику, подвоз БК, проведение ротаций, и они, за счет этого, могут продвигаться по флангам. И потом просто в определенный период нам придется вывести наши подразделения из района населенного пункта Покровск, Мирноград. Мы отойдем, и враг начнет продвигаться к агломерации населенных пунктов Константиновка, Краматорск и Дружковка», – заявил Литвин.