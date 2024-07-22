Командир ВСУ: Не думайте о Крыме и Донбассе. Мы уже победили

Украина якобы уже победила тем, что сохранила государственность. Об этом в эфире интернет-канала «InterVizor» заявил украинский снайпер, командир группы ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вопрос не в том, сколько теоретически орки ещё смогут продвинуться. Они продвинутся ещё, не критически. Вопрос в другом – нам Украину надо удерживать экономикой, финансами, умами, руками здесь, в тылу. Но об этом никто не думает – зачем? …Не надо думать о возврате Крыма, Донбасса или ещё каких-то территорий, которые временно оккупированы. Они вернутся к нам рано или поздно. Скорее всего, поздно, очень поздно, но вернутся. Надо думать о другом и благодарить друг друга, что, на самом деле, мы уже победили. Ведь главная цель «х…ла» была не забрать сухопутный коридор или добить Луганскую и Донецкую область, цель была разрушить государство Украина как таковое. Он этой цели не достиг. Благодаря людям, которые собрались, благодаря силам обороны, которые пошли защищать», – сказал «Дед».

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«Мы ещё лишимся каких-то территорий на какое-то время, но Украина как государство осталась существовать. Здесь самое главное, чтобы мы здесь и сейчас, нас рано или поздно посадят за стол переговоров, понимали, что главное, чтобы мы дальше не делали ошибок. И чтобы наша Украина и дальше продолжала существовать с нормальными людьми, которые могут думать хотя бы на пару шагов вперёд, уже не говорю на сто», – призвал ВСУшник.