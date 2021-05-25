Командир ВСУ переехал подчиненного тягачом

25.05.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Украинский боевик, выполняя манёвры за рычагами бронированной ремонтно-эвакуационной машине, раздавил своего сослуживца, регулировавшего движение техники.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На позициях 1 батальона в районе Новотроицкого во время сцепки буксировочным тросом вышедшего из строя МТ-ЛБ с тягачом БРЭМ, совершен наезд на регулировщика движения – солдата Бикеева. По материалам служебного разбирательства, за рычагами БРЭМ во время происшествия находился командир отделения сержант Корованский», – говорится в сообщении.

При этом в первые часы боевику оказывалась неотложная медицинская помощь силами медперсонала батальона, однако после ухудшения состояния, его доставили в городскую больницу подконтрольной Киеву Волновахи.

«По заключению врачей, ему грозит ампутация нижних конечностей в связи с занесением инфекции в раны», – уточнили в пресс-службе.

В ведомстве также не исключают, что командование бригады в докладе вышестоящему руководству ОТГ «ВОСТОК» традиционно представит очередную небоевую потерю как пострадавшего в результате обстрела со стороны НМ ДНР.