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23.04.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Командир ВСУ подстрелил просившегося домой подчинённого

Командир одного из подразделений ВСУ выстрелил в подчинённого, который, угрожая оружием, требовал отпустить его домой.

Такую информацию озвучил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


«На позициях в районе населённого пункта Гнутово один из боевиков 79-й десантно-штурмовой бригады, угрожая оружием, требовал от своего командира отпустить его домой для решения семейных проблем, так как ротация в бригаде была в очередной раз перенесена из-за отсутствия в тылу боеготовых подразделений», – сообщил Даниил Безсонов.

По его информации, во время конфликта командир подразделения выстрелил в вышедшего из-под контроля подчинённого. Рана оказалась не смертельной.

«Все указанные небоевые потери командование украинских вооруженных формирований традиционно подало в вышестоящий штаб как погибших и получивших ранения в результате обстрелов якобы с позиций Народной милиции Республики», – добавил представитель оборонного ведомства.

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