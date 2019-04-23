Командир ВСУ подстрелил просившегося домой подчинённого
Командир одного из подразделений ВСУ выстрелил в подчинённого, который, угрожая оружием, требовал отпустить его домой.
Такую информацию озвучил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«На позициях в районе населённого пункта Гнутово один из боевиков 79-й десантно-штурмовой бригады, угрожая оружием, требовал от своего командира отпустить его домой для решения семейных проблем, так как ротация в бригаде была в очередной раз перенесена из-за отсутствия в тылу боеготовых подразделений», – сообщил Даниил Безсонов.
По его информации, во время конфликта командир подразделения выстрелил в вышедшего из-под контроля подчинённого. Рана оказалась не смертельной.
«Все указанные небоевые потери командование украинских вооруженных формирований традиционно подало в вышестоящий штаб как погибших и получивших ранения в результате обстрелов якобы с позиций Народной милиции Республики», – добавил представитель оборонного ведомства.
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