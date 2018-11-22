Командир ВСУ погиб в пьяной драке, празднуя день десантника

22.11.2018, Луганск, Александр Гусар

Начальник разведки одного из украинских подразделений, находящихся в зоне «ООС», получил травмы не совместимые с жизнью во время пьяной драки по случаю празднования дня украинских десантно-штурмовых войск.

Об этом сегодня на брифинге сообщил исполняющий обязанности начальника управления оборонного ведомства Республики полковник Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что в рядах вооруженных сил Украины продолжают иметь место небоевые потери, связанные с употреблением спиртных напитков личным составом.

«Нам стало известно, что 21 ноября был убит начальник разведки 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады майор Кузнецов.

Инцидент произошел в процессе празднования дня десантно-штурмовых войск Украины», – сообщил Михаил Филипоненко.

Причиной драки, по его информации, стал отказ подчинённых выполнить приказ пьяного командира.

«Изрядно выпивший Кузнецов приказал разведгруппе выдвинуться в сторону позиций одного из подразделений ЛНР. Получив отказ, Кузнецов начал угрожать применением оружия и в результате возникшей на этой почве драки, получил травмы, несовместимые с жизнью», – рассказал полковник.

Он добавил, что, как и следовало ожидать, в официальном заявлении штаба «ООС» отмечается, что за 21 ноября потерь среди военнослужащих вооруженных сил Украины нет.