Командир ВСУ: Проблема дезертирства действительно растёт с каждым днём

Вадим Москаленко.  
02.11.2024 18:36
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Мобилизация, Украина


Проблема дезертирства в ВСУ действительно растёт с каждым днём, остановить её могут грамотные действия сержантов.

Об этом в эфире интернет-канала «Разговор» заявил заместитель командира 3 ОШБ ВСУ, один из лидеров «азовцев», террорист Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Проблема дезертирства в ВСУ действительно растёт с каждым днём, остановить её могут грамотные действия...

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«В украинских СМИ выходят материалы о СОЧ [самовольное оставление части], почему дезертирство стало массовым явлением. Это о том, что военные не выдерживают нагрузки, и уходят в самоволку. Как это воспринимать?» – спросил ведущий.

«У нас в бригаде такой проблемы нет. А вообще в армии такая проблема, безусловно, существует. Скажу больше – с каждым днём эта проблема растёт.

Связано это с тем, что качество мотивации людей, которые попадают в армию, она всё меньше. Из-за этого растёт проблема с СОЧ и дезертирством», – сказал Жорин.

«Эту проблему пытались решить с помощью закона «об одном СОЧ» (прощение, если сам вернулся из первой самоволки – прим.) но он больше проблем создал для армии, чем решил. Потому что ни одной не решил, а новые принёс.

СОЧ – это проблема, хотя с ней можно работать. Для этого в подразделении должны нормально работать сержанты, которые постоянно понимают солдат, которые рядом с ним. И если видят, что человек «нагрелся», то уделяют внимание», – добавил нацик.

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