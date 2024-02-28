Украинская пропаганда совершенно напрасно недооценивает ВС РФ и выставляет русских солдат в пренебрежительном свете.

Об этом в эфире ровенского телеканала «ITV» заявил замком 68-й отдельной егерской бригады ВСУ им. Олексы Довбуша Николай Варенцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это правда, что недооценивать их нельзя. Я не понимаю, кто и для чего выкидывают эти видео, где показывают их какими-то клоунами смешными, что мы воюем с клоунами. Это неправда, это может, какое-то одно несчастье нашли, сфотографировали и неизвестно зачем распространяют, может, чтобы нас расслабить. Но враг очень сильный и очень профессиональный», – сказал ВСУшник.

По его словам, русские всю жизнь воюют, и им чужды заботы простых украинских селян.

«Разве он думает о том, чтобы куда-то поехать на заработки, что-то заработать, что-то построить или посеять какое-то поле? Я не раз наблюдаю за нашими ребятами, у нас в основном деревенские, он пришёл с позиций и сидит на телефоне все выходные, куму или соседу рассказывает, чтобы его трактором там огород ему, потому что ему нужно посеять, посадить, понимаете? У них (русских – ред.) же этого нет, они только то и делают, что воюют.

И поэтому они – профессионалы, по крайней мере, командиры их – они из горячей точки в горячую точку. И ясно, что они подготовлены намного лучше, мы воюем с врагом намного сильнее», – жаловался Варенцов.