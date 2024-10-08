Киевская пропаганда совершенно игнорирует угрожающую для ВСУ обстановку на Купянском направлении – точно так же, как замалчивался Угледар.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Купянское направление на сегодня несправедливо забыто. Как-то там тихо, все разговаривают о других направлениях, но не о Купянском. Я был два дня назад в Купянске и в Купянске-Узловом, там их вражеские пилоты FPV уже работают по самому городу, там КАБами постоянно всё забрасывается. Там такая ситуация происходит почти ежедневно.

Они пытаются взять по реку левый берег Купянска и Купянска-Узлового, они уже там где-то почти вышли на водный рубеж, чтобы выйти по реку и полностью захватить», – рассказал Ярославский.