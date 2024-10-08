Командир ВСУ: Русские уже близко, Купянск рискует повторить судьбу Угледара

Вадим Москаленко.  
08.10.2024 10:41
  (Мск) , Киев
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Дзен, Спецоперация, Украина


Киевская пропаганда совершенно игнорирует угрожающую для ВСУ обстановку на Купянском направлении – точно так же, как замалчивался Угледар.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевская пропаганда совершенно игнорирует угрожающую для ВСУ обстановку на Купянском направлении – точно так...

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«Купянское направление на сегодня несправедливо забыто. Как-то там тихо, все разговаривают о других направлениях, но не о Купянском. Я был два дня назад в Купянске и в Купянске-Узловом, там их вражеские пилоты FPV уже работают по самому городу, там КАБами постоянно всё забрасывается. Там такая ситуация происходит почти ежедневно.

Они пытаются взять по реку левый берег Купянска и Купянска-Узлового, они уже там где-то почти вышли на водный рубеж, чтобы выйти по реку и полностью захватить», – рассказал Ярославский.

«Скажу больше, когда началась курская операция, враг оттянул свои основные резервы с Волчанского направления, но с Купянского – нет. На Купянском они продолжили в районе Синьковки бодаться. Поэтому – да, и Угледар. Где вы видели, кроме какого-то упоминания президента, про Угледар? Нет. Об этом у нас не принято говорить, это тоже элемент пропаганды. Мы тоже не любим признавать свои потери, хотя это, я считаю, несправедливо»,– добавил ВСУшник.

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