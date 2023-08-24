Командир ВСУ сдал рации и беспилотники в ломбард

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В вооруженных силах Украины процветают коррупция и хищения.

Так, в Днепропетровске новый скандал – командиру одной из военных частей объявлено подозрении в хищении вверенного ему имущества.

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает офис генерального прокурора Украины.

«При процессуальном руководстве прокуроров Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона командиру одного из подразделений воинской части поставлено в известность о подозрении в похищении военного имущества (ч. 4 ст. 410 УК Украины). По данным следствия, командир разведывательного взвода похитил вверенное ему военное имущество – четыре комплекта портативных радиостанций специального назначения и два квадрокоптера общей стоимостью 500 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Уточняется, что он «сдал это военное имущество в ломбарды на территории Днепропетровской области, за что получил денежные средства, которыми распорядился по собственному усмотрению».

В настоящее время решается вопрос избрания ему меры пресечения.