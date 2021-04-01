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01.04.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Криминал, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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Командира «Айдара» эвакуировали с позиций с передозировкой героина

Новости Украины

Дислоцирующиеся  в районе одного из населённых пунктов на Донбассе националисты батальона «Айдар» практически поголовно находятся на боевых позициях в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С позиций 24 батальона «Айдар» 53 бригады в районе н.п. Старогнатовка в критическом состоянии эвакуирован командир отделения сержант Кишенев. В ходе медицинского обследования установлено, что боевик систематически употреблял тяжелые наркотические вещества, предположительно, героин.

В связи с этим, военной службой правопорядка проведена проверка личного состава батальона «Айдар» на занимаемых позициях на предмет употребления наркотических средств», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по результатам медицинского освидетельствования у 12 боевиков обнаружены наркотические вещества, из них пятеро на момент проверки находились в состоянии наркотического опьянения, ещё трое в состоянии алкогольного опьянения.

«По приказу командира 53 бригады Титенко сержант Кишенев уволен задним числом. В то же время, опасаясь за свою карьеру, комбриг Титенко пытается тщательно скрыть от вышестоящего командования факт употребления наркотических веществ остальным личным составом батальона», – добавили в пресс-службе.

Также ведомство опубликовало запись перехваченных переговоров боевиков батальона «Айдар», подтверждающая указанную информацию.


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