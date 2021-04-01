Командира «Айдара» эвакуировали с позиций с передозировкой героина

01.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Дислоцирующиеся в районе одного из населённых пунктов на Донбассе националисты батальона «Айдар» практически поголовно находятся на боевых позициях в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«С позиций 24 батальона «Айдар» 53 бригады в районе н.п. Старогнатовка в критическом состоянии эвакуирован командир отделения сержант Кишенев. В ходе медицинского обследования установлено, что боевик систематически употреблял тяжелые наркотические вещества, предположительно, героин.

В связи с этим, военной службой правопорядка проведена проверка личного состава батальона «Айдар» на занимаемых позициях на предмет употребления наркотических средств», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по результатам медицинского освидетельствования у 12 боевиков обнаружены наркотические вещества, из них пятеро на момент проверки находились в состоянии наркотического опьянения, ещё трое в состоянии алкогольного опьянения.

«По приказу командира 53 бригады Титенко сержант Кишенев уволен задним числом. В то же время, опасаясь за свою карьеру, комбриг Титенко пытается тщательно скрыть от вышестоящего командования факт употребления наркотических веществ остальным личным составом батальона», – добавили в пресс-службе.

Также ведомство опубликовало запись перехваченных переговоров боевиков батальона «Айдар», подтверждающая указанную информацию.