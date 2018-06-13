13.06.2018, Донецк, Александр Гусар

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Командирам ВСУ на Донбассе дали право самим принимать решение об обстрелах

Командирам подразделений ВСУ на Донбассе дали право самим принимать решения об обстрелах гражданских объектов на территории противника.

Об этом сегодня во время брифинга заявил начальник пресс-службы МО ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интересен тот факт, что главарь украинских оккупационных сил на Донбассе, военный преступник Наев уже осознал, что рано или поздно ему придется ответить за совершенные преступления. В связи с этим, он отдал право принимать решения на обстрелы населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры своим подчинённым – командирам бригад. Он надеется на то, что когда придется отвечать перед законом, ему удастся переложить свою вину на других», – заявил Даниил Безсонов.