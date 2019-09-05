05.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Вооруженные силы, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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Командиров ВСУ в Крыму убедили, что Обама на стороне «зелёных человечков»

Во время русской весны русские и украинцы блефовали, уверяя друг друга в поддержке американцев.

Об этом на youtube-канале WarDoc рассказал депутат Госдумы Дмитрий Саблин, который весной 2014 года находился в Севастополе.

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По его словам, переговоры с командирами украинских воинских частей, в ходе которых их уговаривали переприсягнуть России, длились 7 часов.

«На каком-то этапе зашел представитель Киева и сказал: «Держитесь, американцы на подходе, все получите квартиры в Киеве и героев Украины».

Я знал его лично, взял за руку и говорю: «Не будем развязывать третью мировую войну. Наш президент договорился с Обамой. Я же действующий сенатор, а не самоубийца. Был бы я здесь иначе?»

После этого поговорили и выработали решение», – рассказал Саблин.

По его словам, уже 18 февраля в Крым стали съезжаться ветераны локальных конфликтов, члены организации «Боевое братство», главной целью которых было защитить местное население от возможной агрессии со стороны Украины.

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