«Командиры бессильны перед продвижением русских на Купянск» – полковник ВСУ

Продвижение русских в целом невозможно остановить из-за преимущества РФ в воздухе. Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они пытаются рассечь наш плацдарм на левом берегу Оскола и разделить на две части – Купянский и Боровской. Я думаю, с учётом ресурсов, которые привлекает враг, может, не в ближайшей перспективе, но в конце концов это произойдёт. Враг хоть и имеет тактического уровня продвижение – 100-200-300 метров в сутки, но тенденция очень угрожающая. К сожалению, пока что украинские командиры на этом участке фронта не нашли вариаций для того, чтобы остановить продвижение российской армии. … Я бы ещё обратил внимание на ситуацию в районе Торецка, а также в районе Селидово. Там точно так же [как и в Угледаре] есть все основания считать, что ситуация имеет тенденцию к обострению, вплоть до уровня кризисной ситуации», – пожаловался Селезнёв.

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«Мы должны понимать, что ключевой фактор, который способствует продвижению врага на любых участках фронта – это его авиация, те самые самолёты-носители КАБов. У нас до сих пор нет эффективных элементов противодействия. С одной стороны, не хватает систем ПВО, а с другой, у нас до сих пор нет достаточно ресурсов, чтобы разбивать вражеские самолёты на аэродромах РФ. Нет ресурсов, нет соответствующих разрешений. Всё это обуславливает ту ситуацию, которую мы наблюдаем. Как бы это ни отрицали американские партнёры, преимущественное большинство авиатехники русских для пусков КАБов находится на аэродромах на расстояниях менее, чем 300 км. То есть наши ракеты, «Атакамсы», «Шторм Шедоу», «Скальпы» целиком способны разрушать вражеские аэродромы и технику. Но разрешения до сих пор нет, и получим ли – у меня есть относительно этого целиком обоснованные сомнения», – добавил экс-спикер ВСУ.