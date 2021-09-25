Командиры из «котлов» поведут Украину в НАТО – командующий ВСУ

Вооруженные силы Украины полностью отказались от советской школы и теперь готовят командиров, основываясь на опыте «подвигов» украинской армии – эпизодах карательной операции против Донбасса 2014-2015 годов.

Об этом в эфире «Радио свобода» заявил командующий ВСУ Валерий Залужный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня лично обвинить тяжело, что я был советским офицером. И не потому, что я учился не в советских учебных заведениях. Я всё равно учился в учебном заведении, которое до 1993 года всё равно было советское, но, вместе с тем, всё зависит от командира, от состояния его головы и от состояния того, каким образом он готов свою деятельность организовать.

Есть два варианта – это быть лидером – то, что я требую, именно НАТОвского образца лидером. Или быть, извините, дубовым командиром, которых выковывали при советской власти – «делай, как я сказал».

Хотел бы сказать, что с 2014 года вообще получили другое поколение офицеров, с 2014 года они уже командуют батальонами, некоторые уже дошли до уровня заместителя командира бригады. Это значит, что через три-пять лет у нас уже совсем отношение изменится», – сказал Залужный.