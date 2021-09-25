Командиры из «котлов» поведут Украину в НАТО – командующий ВСУ

Командиры из «котлов» поведут Украину в НАТО – командующий ВСУНовости Украины
Вооруженные силы Украины полностью отказались от советской школы и теперь готовят командиров, основываясь на опыте «подвигов» украинской армии – эпизодах карательной операции против Донбасса 2014-2015 годов.
Об этом в эфире «Радио свобода» заявил командующий ВСУ Валерий Залужный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Меня лично обвинить тяжело, что я был советским офицером. И не потому, что я учился не в советских учебных заведениях. Я всё равно учился в учебном заведении, которое до 1993 года всё равно было советское, но, вместе с тем, всё зависит от командира, от состояния его головы и от состояния того, каким образом он готов свою деятельность организовать.
Есть два варианта – это быть лидером – то, что я требую, именно НАТОвского образца лидером. Или быть, извините, дубовым командиром, которых выковывали при советской власти – «делай, как я сказал».
Хотел бы сказать, что с 2014 года вообще получили другое поколение офицеров, с 2014 года они уже командуют батальонами, некоторые уже дошли до уровня заместителя командира бригады. Это значит, что через три-пять лет у нас уже совсем отношение изменится», – сказал Залужный.
«Кто в 2014 году закончили академии и пришли воевать лейтенантами, они уже сейчас некоторые заместители командиров бригад, там уже этим не пахнет вообще. Вот про доскональное советское мы уже разговор вести не будем 100%, а через 5 лет мы вообще об этом забудем», – добавил он.
Валерий Залужный подчеркнул, что ВСУ якобы уже полностью перешли на стандарты НАТО, и вступление Украины в Североатлантический альянс теперь чисто политический вопрос.
«Сотрудничество Украины с НАТО, последняя информация – украинская армия сообщила, что 300 стандартов альянса уже выполнила. 2, 3, 5 назовите из этих трёхсот. В чём это?» – спросил ведущий.
«В вопросах управления, в вопросах планирования, в вопросах подготовки, да в чём угодно возьмите, в вопросах применения, то есть мы полностью уже разработали те задачи по стандартам, по которым выполняет задачи НАТО. Но этого мало – для того, чтобы мы вступили в НАТО, необходимо политическое решение. Мы уже готовы», – подытожил Залужный.
Спасибо!
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