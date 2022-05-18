«Командиры нацистов еще остаются на «Азовстали». Их ждет суд» – Пушилин

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Новости Украины

Под суд и трибунал пойдут не только главари националистов, но и те, кто выполнял их преступные приказы.

Об этом во время общения с журналистами заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается военных преступников, а также тех, кто является националистами, их судьбу, если они сложили оружие, должен решать суд. Как бы не играли у отдельных, я знаю, есть разные мнения, эмоции, если противник сложил оружие, то его дальнейшую судьбу решает суд, если это нацистский преступник, то это трибунал», – сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что военными преступниками являются не только командиры «Азова», но и те, кто исполняет их приказы, а также «несёт нацистскую идеологию в своих действиях и поступках, особенно в отношении гражданского населения».

При этом, по словам главы республики, «азовские» главари ещё остаются в подземельях завода.

«На данный момент командиров самого высокого звена нет – они не вышли. Но это пока», – уверен Пушилин.

В самом же Мариуполе, по его словам, более 60% домов подлежит сносу и постройке новых.

«Что касается коммуникаций, ситуация оказалась не такой печальной. Те специалисты, которые проводят сейчас восстановительные работы на объектах водоснабжения и прочего, настроены не столь пессимистично, как это казалось, когда в первый раз мы смогли свободно въехать в город», – рассказал глава ДНР.