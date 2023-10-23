«Командиры в ужасе. На фронт мобилизуют бесполезных солдат» – украинский полковник

Анатолий Лапин.  
23.10.2023 09:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Командиры ВСУ в ужасе, когда видят, какого качества мобилизованных к ним посылают на фронт.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский военный эксперт, в прошлом полковник СБУ Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Командиры ВСУ в ужасе, когда видят, какого качества мобилизованных к ним посылают на фронт....

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По мнению Старикова, насильственно загнанные в армию солдаты несут больше вреда, чем пользы.

«Если такой придет солдат в часть, в подразделение, он нанесет вреда больше, чем пользы. Потому что моральное относится к материальному как 3 к 1, говорил Наполеон. То есть высокомотивированный, подготовленный солдат он троих стоит. Рота стоит батальона, может воевать. Полк – это как дивизия.

А когда такой придет… был такой грузинский президент, ему потом гражданство дали, он говорил про огурцы: если в бочку хороших бросить кислый, то вся бочка скиснет. Вот это та же самая история. Командиры с ужасом видят, когда приходят такие солдаты. В современных войнах должны воевать только контрактники, подготовленные контрактники», – завил Стариков.

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