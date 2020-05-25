Командиры ВСУ оправдывают хищение оружия пьянством и наркоманией

25.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Заместитель командира по вооружению 2 батальона 54 бригады ВСУ, оказавшийся злостным пьяницей, был назначен своим комбатом ответственным за значительную недостачу вооружения и боеприпасов.

Об этом сообщили пресс-службе УНМ ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на принимаемые командованием ООС меры, в соединениях ВФУ неуклонно растет уровень наркомании и алкоголизма, в том числе среди офицерского состава, что в значительной мере способствует резкому снижению уровня дисциплины и бесконтрольной деятельности украинских военнослужащих. Так, за систематическое употребление спиртных напитков отстранен от должности заместитель командира по вооружению 2 батальона 54 бригады.

На самом же деле, командир бригады Майстренко назначил незадачливого алкоголика, прибывшего по программе переподготовки выпускников гражданских вузов, ответственным за значительную недостачу оружия и боеприпасов во 2-м батальоне, выявленную в ходе расследования очередного факта дезертирства с оружием, военнослужащего данного подразделения с боевого поста», – говорится в сообщении.

Однако в пресс-службе подчеркнули, что систематическое употребление украинскими военнослужащими на передовой алкогольных и наркотических веществ усиливает их чувство безнаказанности, что приводит к спонтанной агрессии и бессистемным обстрелам территории ДНР.