Командиры ВСУ плачутся: Насильственно мобилизованные не хотят воевать

Анатолий Лапин.  
18.12.2023 12:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Принудительно мобилизованные граждане Украины – это не воины, им нечего делать в боевых подразделениях.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил комбат ВСУ Кирилл Верес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Принудительно мобилизованные граждане Украины – это не воины, им нечего делать в боевых подразделениях....

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По мнению Вереса, силовые методы не срабатывают, и такие призывники не помогают на фронте.

«Мы думали, что летом будем в Крыму, очень многие перестали этим жить, некоторые парни перестали хотеть идти в вооруженные силы Украины, в ряды вооруженных сил. Мы сейчас видим все эти, что у нас делается на улицах с ТЦК. Комментировать не буду – не все методы в жизни хороши, я не за такие жесткие методы.

«Такой воин мне, пожалуй, не нужен, я сразу отвечу. Ну, которого ко мне силком принесли – это не воин. Я хочу, чтобы ко мне люди шли сами, в мое подразделение, чтобы они знали, к кому они идут и почему они ко мне идут», – заявил Верес.

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