13.06.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Командиры ВСУ получили право открывать огонь по своему усмотрению


Командиры украинских подразделений могут без согласования с вышестоящим командованием открывать огонь в Донбассе.

Об этом в интервью УНН заявил сменившей “АТО” командующий так называемой Операцией объединенных сил Сергей Наев.

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По его словам, украинские военные якобы не нарушают ни одного пункта международных соглашений и никогда не открывают огонь первыми.

“Командирам предоставлено право самостоятельно принимать решения относительно ответа на обстрелы для сохранения жизни и здоровья подчиненных и гражданских лиц. В боевых условиях ждать согласования зачастую равнозначно цене человеческой жизни. Поэтому командиры подразделений хорошо знают порядок применения оружия и придерживаются его”, – сказал Наев.

 

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