Командиры ВСУ потеряли секретные карты

27.12.2018, Луганск, Александр Гусар

Командиры 14-й бригады ВСУ допустили утерю рабочих карт с нанесённой на них секретной информацией.

Об этом сегодня на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил неудовлетворительное морально-психологическое состояние военнослужащих ВСУ.

«Деморализация командного состава привела к негативным последствиям, вызвавшим шокирующую халатность командиров, повлекшую утечку важной информации. Командирами батальонов 14-й отдельной механизированной бригады допущена утрата своих рабочих карт с нанесённой на них обстановкой, являющейся государственной тайной. Командованием «операции оккупационных сил» в связи с утратой боевых документов данное соединение в срочном порядке выведено из зоны выполнения боевых задач», – сообщил Андрей Марочко.

Он также добавил, что службой безопасности Украины по данному факту проводится разбирательство.