Просмотров:
Командиры ВСУ потеряли секретные карты
Командиры 14-й бригады ВСУ допустили утерю рабочих карт с нанесённой на них секретной информацией.
Об этом сегодня на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Он отметил неудовлетворительное морально-психологическое состояние военнослужащих ВСУ.
«Деморализация командного состава привела к негативным последствиям, вызвавшим шокирующую халатность командиров, повлекшую утечку важной информации. Командирами батальонов 14-й отдельной механизированной бригады допущена утрата своих рабочих карт с нанесённой на них обстановкой, являющейся государственной тайной. Командованием «операции оккупационных сил» в связи с утратой боевых документов данное соединение в срочном порядке выведено из зоны выполнения боевых задач», – сообщил Андрей Марочко.
Он также добавил, что службой безопасности Украины по данному факту проводится разбирательство.
Метки: ВСУ, Донбасс, секретные карты
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.