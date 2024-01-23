Командиры ВСУ превратили убитых в источник богатства

Константин Серпилин.  
23.01.2024 20:59
  (Мск) , Вашингтон
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Военные преступления, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Коррупция, Криминал, Нацизм


Украинские командиры скрывают реальные потери ВСУ, потому что используют числящиеся в подразделениях «мёртвые души» для присвоения жалования давно погибших бойцов.

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские командиры скрывают реальные потери ВСУ, потому что используют числящиеся в подразделениях «мёртвые души»...

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«Все эти ребята [из командования ВСУ] находятся в своего рода путешествии по заработку личного состояния. Они извлекают из войны выгоду, используют множество хитростей.

Например, если у вас в подразделении погибают ребята, и вы сообщаете об их смерти, то правительство должно выплатить около пятнадцати миллионов гривен. Так что же они делают? Они копают безымянные могилы, но не сообщают о пропаже.

Они заявляют, что эти люди всё ещё находятся на службе, так что командир получает деньги. А когда его объявят пропавшим без вести, правительству не придётся выплачивать семье никаких денег. Я имею в виду, что уровень коррупции здесь просто ошеломляющий», – заключил Джонсон.

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