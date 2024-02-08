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Украинские военные сталкиваются с критической нехваткой пехоты, что приводит к истощению и снижению боевого духа на линии фронта.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет американская газета «Вашингтона пост».

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Отмечается, что фиксируется «новая опасная динамика для Киева, которая произошла почти через два года после начала тяжелой и кровавой войны с Россией».

«В интервью на линии фронта в последние дни около дюжины солдат и командиров рассказали The Washington Post, что дефицит кадров является их самой острой проблемой сейчас, поскольку Россия вернула себе наступательную инициативу на поле боя и активизирует свои атаки», – отмечается в публикации.

По словам ВСУшников, помимо дефицита снарядов, остро стоит нехватка личного состава.

Комбат одной из мехбригад ВСУ пожаловался, что под его командованием осталось менее 40 военнослужащих, хотя по штату их должно быть 200.

А командир штурмовой бригады признает, что стандартной является укомплектованность чуть более чем на треть. Он сокрушается, что за последние 5 месяцев в его часть прибыли лишь пять новых плохо обученных солдат.

«Куда мы идем? Я не знаю. Позитивного прогноза нет. Абсолютно никакого. Это закончится множеством смертей, глобальным провалом. И скорее всего, я думаю, фронт рухнет где-нибудь, как это произошло с врагом в 2022 году, на Харьковщине», – опасается украинский командир.

Из-за дефицита военных и усталости тех, тко на фронте, предупреждают в ВСУ, может произойти «эффект домино».

«Их нужно кем-то заменить. Их заменить некем, поэтому они больше сидят, у них падает моральный дух, они болеют или получают обморожения. Они заканчиваются. Заменить их некому. Передняя линия трещит. Фронт рушится. Почему мы не можем их заменить? Потому что у нас нет людей, никто не приходит в армию. Государство не смогло объяснить людям, что им следует идти в армию. Те, кто знал, что им пора идти, уже все кончились», – резюмировал комбат ВСУ.