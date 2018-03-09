09.03.2018, Киев, Анастасия Самойлова
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Вооруженные силы, Скандал, Украина

Командиры ВСУ списывают боевые потери на самоволки


Командиры так называемой “АТО” зачастую выдавали боевые потери за несчастные случаи во время самовольных отлучек своих подчиненных.

Об этом в интервью каналу «Всемирно-Броварское Телевидение» рассказала журналист, гранатомётчик ВСУ Лера Бурлак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я пришла в 93-ю бригаду вместе со своим молодым человеком, который погиб на Бутовке. На тот момент каких-то проблем я, честно говоря, не ожидала, но когда увидела подробности расследования данного дела, которые мне передал раненый военнослужащий, я поняла, что хотя это был приказ взводного – они тогда выходили в «зелёнку». У нас, честно говоря, бригадная разведка и сапёры практически не работали, не приезжали даже, и всё делалось силами роты. Та рота, что стояла на Бутовке, выполняла все задания – от инженерных, сапёрных, и до разведки.

И тут я вижу, что это, якобы, был самовольный выход, и как там было ещё сформулировано, «в свободное время». Тогда я позвонила своему взводному, у меня было довольно плохое предчувствие, потому я сразу решила записать разговор на диктофон. Он начал возмущаться, мол, какой ещё самовольный выход, сейчас приеду разберусь. Через час я ему перезваниваю, как мы и договаривались, а он начинает что-то мямлить, а потом вообще заявил журналистам, что он – не наш командир. Тогда я поняла, что человек просто не хочет отвечать за такой приказ и поднимать проблему того, что у нас какой-то простой пулемётчик вынужден выполнять задания сапёра, потому что тот отдыхает на другой линии и непонятно за что получает зарплату», – призналась военнослужащая.

Почти одновременно с тем, когда Бурлак начала разбираться во всём этом деле, у неё случился конфликт с замполитом бригады.

«Внезапно он начал мне что-то доказывать и скидывать какие-то документы, никем не подписанные, о том, что парни сами признали, что их выход был самоволкой, – рассказала она. – К тому же журналисты взяли комментарий у взводного, который буквально минуту назад говорил мне, что в жизни такого не говорил и его не допрашивали вообще в ходе расследования, заявил прессе, что вообще нас не знает».

«Это был мой первый год на войне. Тогда я впервые попала на полигон, и столкнувшись со всеми его реалиями, думала, что только 93-я бригада живёт в таком аду. Тогда я ещё по привычке поднимала вопросы того, что наши парни должны буквально выколупывать с подорванных бэх с остатками частей тела какие-то детали для ремонта, чинить их самим, при этом, по документации на ремонт техники выделялись отдельные деньги», – вспоминает Бурлак.

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