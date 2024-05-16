Командиры ВСУ угрожают своим солдатам: Сдадитесь русским – перережем ваши семьи

Вадим Москаленко.  
16.05.2024 16:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Пленные – народ самый разнообразный, от откровенно упоротых бандеровцев до случайно оказавшихся в беде людей, некоторые из них даже уже помогают русской стороне на передовой.

Об этом в эфире радио КП рассказал находящийся в отпуске в Москве военнослужащий-штурмовик из зоны СВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пленные – народ самый разнообразный, от откровенно упоротых бандеровцев до случайно оказавшихся в беде...

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«Есть упоротые, есть ребята, которые вплоть до того, что на позициях в подносе участвовали. С нашей стороны. Его взяли в плен и он таскал воду на наши передовые позиции. Есть [целые отряды, собранные из ВСУшников]. Всё неоднозначно. Есть, конечно, упоротые с промытыми мозгами, которые активно считают, что Бандера их герой.

Но есть ребята, которые случайно там оказались. Но здесь сложность в чём, и мы неоднократно с этим встречались. Пленному вопрос: почему не сдался? То есть их бросили, у них нет Б/К, нет провизии. А командир сказал по рации, что если вы сдадитесь, мы вашу семью просто-напросто перережем. И всё. Вот тебе пример, почему им нельзя сдаваться», – рассказал военнослужащий.

Впечатлённый историей ведущий Иван Панкин уточнил, считает ли боец такое реальным на Украине.

«Я думаю вообще – запросто. С учётом того, что происходило в Мариуполе, с учётом того, что происходило с 2014 года. С учётом того, какие откровенные оголтелые нацики стоят там в верхних эшелонах власти – вообще запросто», – ответил штурмовик.

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