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Украинские командиры продолжают получают зарплаты и премии на своих подчиненных, которые были убиты в бою.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в ролике, опубликованном спонсируемой западом украинской организации «Стоп коррупции».

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На видео, которое снято в центре Киеве, военнослужащий говорит, что хочет привлечь внимание к ситуации, которая сложилась в его подразделение (70-я бригада, 3-й батальон, 9-я рота).

«Наши командиры запрещают выносит тела с позиций, чтобы они числилась без вести пропавшими. Это правда», – сказал военный.

Отвечая на вопрос, зачем это делается, он отметил, что зарплаты и премии идут не напрямую из министерства.

«Они идут каким-то таким потоком, что потом перераспределяются через нашего комбата. Это как мертвые души у Гоголя Николая Васильевича. Некоторое время, три месяца, они считаются без вести пропавшими», – добавил ВСУшник.

Все три месяца, добавляет он, на них «идет финансирование, зарплаты и премии».

«А потом наступает время, срок уменьшается и потом начисляют на других людей. Я считаю, что это какая-то финансовая афера. Если они это делают, значит они для чего-то это делают», – резюмировал военнослужащий.