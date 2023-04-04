Командиры запрещают выносить тела убитых ВСУШников с поля боя

Игорь Шкапа.  
04.04.2023 12:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 382
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Скандал, Украина


Украинские командиры продолжают получают зарплаты и премии на своих подчиненных, которые были убиты в бою.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в ролике, опубликованном спонсируемой западом украинской организации «Стоп коррупции».

Украинские командиры продолжают получают зарплаты и премии на своих подчиненных, которые были убиты в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


На видео, которое снято в центре Киеве, военнослужащий говорит, что хочет привлечь внимание к ситуации, которая сложилась в его подразделение (70-я бригада, 3-й батальон, 9-я рота).

«Наши командиры запрещают выносит тела с позиций, чтобы они числилась без вести пропавшими. Это правда», – сказал военный.

Отвечая на вопрос, зачем это делается, он отметил, что зарплаты и премии идут не напрямую из министерства.

«Они идут каким-то таким потоком, что потом перераспределяются через нашего комбата. Это как мертвые души у Гоголя Николая Васильевича. Некоторое время, три месяца, они считаются без вести пропавшими», – добавил ВСУшник.

Все три месяца, добавляет он, на них «идет финансирование, зарплаты и премии».

«А потом наступает время, срок уменьшается и потом начисляют на других людей. Я считаю, что это какая-то финансовая афера. Если они это делают, значит они для чего-то это делают», – резюмировал военнослужащий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть