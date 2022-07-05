«Командование нам врет и запугивает»: бывшая связистка ВСУ о жизни в Мелитополе

05.07.2022  11:59 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 2008
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Украинское командование врет своим подчиненным о происходящем на освобожденных территориях и отношении к ВСУ со стороны российских военных.

Об этом заявила бывшая военнослужащая 56-й бригады ВСУ Надежда Симонова, которая добровольно приехала в Мелитополь после того, как ее муж, связист из этой же бригады попал в плен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское командование врет своим подчиненным о происходящем на освобожденных территориях и отношении к ВСУ...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«У меня остался номер телефона, по которому мне отправили видеосообщение, что мой муж жив, здоров, он в плену, с ним все нормально, он будет жить и в течение какого-то времени вернется домой. Мы с этим человеком, он мне писал и говорил, что «выезжайте на подконтрольную нами территорию, и с вами будет все в порядке», – заявила Симонова.

В Мелитополе ей предоставили жилье и отнеслись с пониманием, подчеркнула бывшая связистка ВСУ.

«Здесь все не так, как нам доводили наши командиры, да и в целом все не так, как они нам говорили. Они понимают, что многие хотят уволиться, и поэтому врут своим подчиненным и запугивают их. У большинства подавленное состояние, обеспечение недостаточное, обучение не проводится, зарплаты платятся, но не всем».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть