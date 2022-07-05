«Командование нам врет и запугивает»: бывшая связистка ВСУ о жизни в Мелитополе

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Новости Украины

Украинское командование врет своим подчиненным о происходящем на освобожденных территориях и отношении к ВСУ со стороны российских военных.

Об этом заявила бывшая военнослужащая 56-й бригады ВСУ Надежда Симонова, которая добровольно приехала в Мелитополь после того, как ее муж, связист из этой же бригады попал в плен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня остался номер телефона, по которому мне отправили видеосообщение, что мой муж жив, здоров, он в плену, с ним все нормально, он будет жить и в течение какого-то времени вернется домой. Мы с этим человеком, он мне писал и говорил, что «выезжайте на подконтрольную нами территорию, и с вами будет все в порядке», – заявила Симонова.

В Мелитополе ей предоставили жилье и отнеслись с пониманием, подчеркнула бывшая связистка ВСУ.

«Здесь все не так, как нам доводили наши командиры, да и в целом все не так, как они нам говорили. Они понимают, что многие хотят уволиться, и поэтому врут своим подчиненным и запугивают их. У большинства подавленное состояние, обеспечение недостаточное, обучение не проводится, зарплаты платятся, но не всем».