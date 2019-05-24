Командование поспешило дезавуировать опрос для ВСУ по примирению с Донбассом

24.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинское командование разослало по частям ВСУ документ с указанием провести среди военнослужащих опрос об их отношении к возможным переговорам с Донецкой и Луганской народными республиками.

Фотографию соответствующего документа опубликовал на своем сайте фонд «Вернись живым», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Командирам воинских частей организовать и провести изучение среди личного состава отношения военнослужащих относительно возможных переговоров с ДНР / ЛНР и в срок до 16:00 24.05.2019 через управление морально-психологического обеспечения анализ изучения данного вопроса и возможных последствий указанного», – говорится в приказе.

Примечательно, что названия республик Донбасса были указаны без кавычек, которые обычно применяются в данном случае украинскими пропагандистами.

Также в организации, со ссылкой на собственную информацию, указали, что документ был подписан и вступил в силу 18 мая 2019 года.

При этом в Оперативном командовании «Север» признали подлинность документа, однако поспешили сообщить о его отмене, сославшись на ошибку.

«По информации, которая распространена в СМИ и социальных сетях касательно опроса по отношению военнослужащих к незаконным вооруженным формированиям, которые находятся на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Указанная в документе информация была целью создания прогнозирования возможных рисков для граждан Украины и военнослужащих Вооруженных Сил Украины и воплощения предупредительных мер на будущее, по защите гражданского населения. Впрочем, в документе, который сейчас утратил юридическую силу и отменен, допущено искажение информации, которая должна быть направлена ​​на всех граждан Украины без исключения и не должна была содержать привлечение военнослужащих.

В оперативном командовании «Север» по данному поводу назначена служебная проверка.

Напомним, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины не ведут переговоров с незаконными вооруженными формированиями и не принимают участия в политических акциях», – говорится в опубликованном в Facebook заявлении ведомства.