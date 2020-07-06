Командование ВМСУ угрожает рейдами американских катеров к российским берегам

06.07.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украина скоро получит американские катера Mark VI, которые будут задействованы в Азовском море.

Об этом в интервью одесскому сайту «Думская», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил командующий ВМСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа, отвечая на вопрос, планируются ли новые переходы из Одессы или Очакова в Азовское море.

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«Говорил много раз и повторю снова: Азовское море — это не лужа Российской Федерации. Если они думают, что они будут себя вести, как привыкли — у них не получится. Уже в этом году мы увеличим количество единиц в Азовском море. Мы должны получить из США самые современные катера типа Mark VI – всего 16 единиц. Естественно, часть из них обязательно будет в Азовском море. С ракетными комплексами на борту — более эффективными для этого региона», – сказал командующий ВМСУ.

По его словам, катера Mark VI – это универсальная платформа, на которой можно установить оружие и оборудование по нескольким направлениям, начиная от функции патрулирования и заканчивая высадкой диверсионных сил возле берега противника, оборудование для поиска и уничтожения мин, ракетные комплексы малой дальности для уничтожения противника.

Также собеседник издания говорит, что Украине нужны поставки кораблей и катеров, которые смогут обезопасить прибрежную зону.

«Мы должны сейчас быстро заполнить эту нишу и перейти к следующему этапу —работа возле берега противника: это цель, которую мы сейчас ставим перед собой. И наши партнеры будут участвовать и в этом этапе», – говорит Неижпапа.

Напомним, что предыдущая попытка несанкционированного прохода кораблей ВМСУ в Азвоское море закончилась задержанием судов-нарушителей вместе экипажами в ходе инцидента в Керченском проливе.