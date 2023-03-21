Командование ВСУ бросает неподготовленных теробороновцев в горнило войны – генерал ВСУ

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Причиной большого количества потерь среди ВСУ является тот, что командование бросает в бой неподготовленных.

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кривоноса, теробороновцы без дела стояли на КПП, не готовясь к передовой, а теперь их перебрасывают на зону боевых действий.

«К сожалению, министерство обороны о подготовке резервов заговорило только в конце ноября, было потеряно полгода. Сейчас то, что мы имеем в районе Бахмута, – это, как раз, вопрос того, что невнимательно и непрофессионально отнеслись к поднятию вопроса по подготовке. Понимая, что война будет долгой, надо было сразу на этом акцентировать внимание. Если в марте и половине апреля вооруженные силы входили в колею полномасштабной войны, то уже в мае должна была быть организована подготовка. К сожалению, этого не произошло, мы потеряли… я всегда говорю, что кроме побед у нас еще огромное количество потерянных возможностей», – сказал генерал.

«Как показывает опыт боев, большие ошибки допускались в том, что командиры есть, а командовать они не умеют. Как раз это приводило к тому, что определенные подразделения оставляли позиции и потом другие части или подразделения штурмовали, чтобы вернуть наше положение на нужные нам рубежи. Это – огромная проблема, и эта проблема началась у нас еще в прошлом году. Огромное количество подразделений территориальной обороны, которые на протяжении прошлого года стояли на блокпостах и почему-то не занимались подготовкой. Это показывает, что на это недостаточно было обращено внимания. А потом эти подразделения бросались в горнило войны, много было жертв, которые погибли зря. Это огромная проблема», – заявил Кривонос.