Командование ВСУ довольно вылазками неовласовцев в Россию

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Так называемый «Русский добровольческий корпус», сформированный из российских коллаборационистов, якобы не подчиняется ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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У него поинтересовались, согласовывает ли РДК с Украиной свои вылазки на территорию РФ, и отметили, что в ходе одного из рейдов боевики РДК предлагали убежище на Украине, спросив, как такое возможно.

«Сразу хотелось бы отметить, что подразделения РДК нам не подчиняются.

Что касается убежища в Украине, то хотелось бы отметить, что основными международно-правовыми актами, регулирующими вопросы права убежища, являются «Общая декларация прав человека» 1948 года и «Декларация о территориальном убежище» 1967 года. Указанными декларациями определяется, что предоставление убежища является неотъемлемым правом государства, которое в соответствии со своим внутренним законодательством само определяет каким лицам и на каких условиях предоставляет убежище», – отделался общими фразами Наев.

Кроме того, он ответил на вопрос, как изменилась ситуация в приграничных регионах РФ, куда заходили РДК, и контролируют ли они какие-то участки границы.

«Противник усиливает группировку войск прикрытия границы и проводит ряд мер по повышению уровня боевой готовности. Наращивается система наблюдения, разворачиваются дополнительные силы и средства разведки и артиллерии. Активно наращивается инженерно-фортификационное оборудование местности, постоянно проводятся тренировки противодиверсионных резервов. Нет, в настоящее время в нашей операционной зоне подразделения РДК не выполняют боевых задач», – говорит генерал.

Он дал понять, что Украина довольна вылазками РДК.

«Действия, связанные с освобождением наших территорий, нанесением противнику потерь и их деморализации, гражданским населением всегда воспринимается положительно», – резюмировал Наев.