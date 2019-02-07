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07.02.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Криминал, Украина
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Командование ВСУ массово списывает украденные боеприпасы на боевые действия в Донбассе

Высшее руководство украинской армии организовало преступную схему по хищению оружия и боеприпасов с артиллерийских складов.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что хищения оружия и боеприпасов происходят не только в зоне вооруженного конфликта, где так называемые волонтеры обменивают их, и вывозят в глубь страны для продажи.

«Масштабные махинации осуществляются на всех арсеналах и складах. При этом в коррупционных схемах замешаны высшие должностные лица из Министерства обороны и Генштаба Украины. С 62-го арсенала боеприпасов в Кировоградской области в январе текущего года нелегально вывезены: 400 штук реактивных противотанковых гранат РПГ-22, 200 штук 122-мм выстрелов к Д-30, 458 штук 40-мм выстрелов к РПГ-7, 1980 штук 73-мм выстрелов ОГ-15ВМ», – сообщил Безсонов.

При этом он добавил, что непосредственный организатор преступного синдиката начальник центрального ракетно-артиллерийского управления ВСУ полковник Клочко распорядился списать украденные по его указанию боеприпасы на боевые действия в Донбассе и провести их по документам, как переданные на полевой артиллерийский склад оперативно-тактической группировки «Север».

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