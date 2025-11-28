Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Провал с прорывом русских в Красноармейск (Покровск) произошёл из-за того, что у гарнизона ВСУ не залатали дыру в одной из бригад.

Об этом в эфире телеканала «Голос Днепра» заявил соучредитель украинского OSINT-ресурса «DeepState» Руслан Микула, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как такое могло случиться, где войска и стратеги недоработали?», – спросил пропагандист канала.

«Мы за Покровск извещали высшее военное командование, что в Покровске в одной из бригад была огромная дыра, пехоты там не было, позиции были только на документах, и противник туда затянулся. Если бы более серьёзно учли нашу информацию и заменили эту бригаду или усилили, то ситуация в Покровске была бы такая же, как два месяца назад.

Поэтому здесь реально у противника доля случая, плюс им сыграло роль, что туман был, и они начали лезть не по одной-две особы, как до этого, а начали лезть по четыре-шесть, и просто затянулись в центральную часть очень быстро», – сочинил ответ Микула.