Командование ВСУ назначило награду за сбитые беспилотники ОБСЕ

17.08.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинские военные усилили обстрелы беспилотных летательных аппаратов ОБСЕ после того, как командование пообещало денежное вознаграждение за каждый сбитый аппарат.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, 13 августа командующий оперативно-тактической группировкой «Север» генерал-майор Олег Микац установил денежное вознаграждение за каждый сбитый БПЛА.

«Находясь в тяжёлом материальном положении, боевики подразделений вооруженных формирований Украины стреляют во всё, что пролетает над их территорией, надеясь получить обещанное вознаграждение», – рассказал Иван Филипоненко.

Он сообщил, что14 августа украинские военные огнём из стрелкового оружия сбили беспилотник ОБСЕ, а на следующий день военнослужащие 72-й бригады ВСУ обстреляли из стрелкового оружия БПЛА миссии в районе Золотого-4.

«Своими варварскими действиями боевики вооруженных формирований Украины показывают всему миру своё пренебрежение Минскими договоренностями, а также полное неуважение к международным наблюдателям», – отметил представитель оборонного ведомства.