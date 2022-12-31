Командование ВСУ отправляет на фронт неподготовленных солдат, – украинский пропагандист

На 11-м месяце войны украинское командование продолжает хватать пополнение для армии с улицы и отправлять их на убой без подготовки. Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Бутусова, при этом, руководство российской армии проводит подготовку мобилизованных прежде, чем отправить их на линию фронта.

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«Нам нужно раз и навсегда отказаться от направления в районы боевых действий неподготовленных людей. Это преступление – посылать на фронт на 11-м месяце войны людей без подготовки, которые принимают присягу на передовой, потому что они даже в учебном центре не успели получить оружие и принять присягу. Это преступление. Уже нельзя на это закрывать глаза. Да, мы не готовились к войне, не провели разворачивание резервов, обучение – все это было, был хаос первых дней, первых месяцев, двух-трех-четырех-пяти-шести месяцев, но сейчас враг провел мобилизацию, он обучает те резервы, которые поступают на фронт… Российские войска обучаются сейчас – те, которые мобилизуются сейчас, как минимум от месяца. То есть, противник начал увеличивать время подготовки», – заявил Бутусов.