Командование ВСУ отправляет на фронт неподготовленных солдат, – украинский пропагандист

31.12.2022  14:41 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


На 11-м месяце войны украинское командование продолжает хватать пополнение для армии с улицы и отправлять их на убой без подготовки. Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Бутусова, при этом, руководство российской армии проводит подготовку мобилизованных прежде, чем отправить их на линию фронта.

На 11-м месяце войны украинское командование продолжает хватать пополнение для армии с улицы и...

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«Нам нужно раз и навсегда отказаться от направления в районы боевых действий неподготовленных людей. Это преступление – посылать на фронт на 11-м месяце войны людей без подготовки, которые принимают присягу на передовой, потому что они даже в учебном центре не успели получить оружие и принять присягу. Это преступление. Уже нельзя на это закрывать глаза. Да, мы не готовились к войне, не провели разворачивание резервов, обучение – все это было, был хаос первых дней, первых месяцев, двух-трех-четырех-пяти-шести месяцев, но сейчас враг провел мобилизацию, он обучает те резервы, которые поступают на фронт… Российские войска обучаются сейчас – те, которые мобилизуются сейчас, как минимум от месяца. То есть, противник начал увеличивать время подготовки», – заявил Бутусов.

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