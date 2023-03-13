Командование ВСУ разослало военным «речь победителя», требуя провозглашать всем составом

Анатолий Лапин.  
13.03.2023 10:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Пропаганда, Сюжет дня, Украина


Командование ВСУ требует от всех воинских частей зачитывать речь победителя с набором пропагандистских штампов о неизбежной победе, что вызывает у солдат недоумение и негатив.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил командир одного из подразделений ВСУ Роман Ковалев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Командование ВСУ требует от всех воинских частей зачитывать речь победителя с набором пропагандистских штампов...

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«Сейчас уже, я так вижу, Министерство обороны уже ощущает, что негатив пошел серьезный по вооруженным силам, и придумало, уже пришел приказ, это называется «речь победителя». Теперь в каждой воинской части командир части должен определить время, когда вся часть становится и вслух все вместе зачитывают «речь победителя», где мы говорим, что всех победим, мы непреодолимы и так далее», – сказал офицер.

«С одной стороны, мы такую речовку видели в исполнении «Азова», и она выглядит достаточно эффектно, но такие инициативы должны расти изнутри коллектива… Это распоряжение, оно уже пошло по войскам, можете погуглить, в некоторых частях уже началось и уже военнослужащие об этом негативно пишут, говорят, что это какая-то советчина», – заявил Ковалев.

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