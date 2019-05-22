Командование ВСУ сбывает ворованное топливо жителям Донбасса

22.05.2019, Донецк, Александр Гусар

Командование одной из бригад ВСУ, находящейся в зоне «ООС», наладило прибыльный бизнес по хищению и сбыту местному населению горюче-смазочных материалов.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, разведке Народной милиции ДНР стало известно, что войдя в преступный сговор с командиром 35-ой бригады Паласом, начальник службы ГСМ бригады, подполковник Андриенко наладил продажу топлива местному населения.

«Имея неплохую прибыль от сбыта ГСМ, Палас прикрывал деятельность начальника службы горючего и подписывал документы на списание топлива», – сообщил Даниил Безсонов.

Он также добавил, что о данных фактах стало известно вышестоящему командованию, в связи с этим в бригаду прибыла инспекционная комиссия военной службы правопорядка ВСУ и офицеры службы материально-технического обеспечения штаба «ООС», с целью проверки наличия, учета и расхода средств ГСМ.