22.05.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Командование ВСУ сбывает ворованное топливо жителям Донбасса

Командование одной из бригад ВСУ, находящейся в зоне «ООС», наладило прибыльный бизнес по хищению и сбыту местному населению горюче-смазочных материалов.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, разведке Народной милиции ДНР стало известно, что войдя в преступный сговор с командиром 35-ой бригады Паласом, начальник службы ГСМ бригады, подполковник Андриенко наладил продажу топлива местному населения.

«Имея неплохую прибыль от сбыта ГСМ, Палас прикрывал деятельность начальника службы горючего и подписывал документы на списание топлива», – сообщил Даниил Безсонов.

Он также добавил, что о данных фактах стало известно вышестоящему командованию, в связи с этим в бригаду прибыла инспекционная комиссия военной службы правопорядка ВСУ и офицеры службы материально-технического обеспечения штаба «ООС», с целью проверки наличия, учета и расхода средств ГСМ.

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