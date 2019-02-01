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01.02.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Скандал, Украина
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Командование ВСУ списало разворованные боеприпасы на пожар

Украинское командование списало вместе со сгоревшей во время пожара украинской техникой большое количество боеприпасов и другого разворованного имущества.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что 18 января в пункте временной дислокации 131-го отдельного разведывательного батальона в районе населённого пункта Успеновка перебравшие с некачественным алкоголем разведчики, подожгли хранилище с военной техникой. В результате пожара сгорели и полностью выведены из строя две БМП и один ГАЗ-66.

Предприимчивое командование батальона, по словам Эдуарда Басурина, решило действовать по принципу «сгорел сарай, гори и хата»: раз уж сгоревшую технику скрыть не получится, то надо выжать из данной ситуации максимальную выгоду для себя.

«В конечном итоге во всех докладах и документах на списание к трем уничтоженным пожаром единицам техники добавилось: три тысячи патронов для стрелкового оружия, двести тротиловых шашек, а также большое количество другого ранее утерянного имущества – бронежилеты, палатки, матрасы и прочее», – сообщил представитель оборонного ведомства.

Он также добавил, что списанные патроны и тротил разведчики припрятали до приезда в батальон волонтеров, чтобы провернуть с ними очередную выгодную сделку.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщали, во время разгрузки военной техники в результате короткого замыкания сгорела командно-штабная машина командира батальона 93-й бригады ВСУ.

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