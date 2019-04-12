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12.04.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Пропаганда, Украина
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Командование ВСУ заставляет солдат-срочников скрывать от семей свое нахождение на Донбассе

Помимо военных-контрактников, в боевых действиях в Донбассе принимают участие также украинские солдаты срочной службы, с которых командование берет подписку о неразглашении данной информации.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что вопреки обещаниям, а также заявлению президента Украины об отправке в зону конфликта только военнослужащих по контракту, разведка НМ ДНР по-прежнему фиксирует присутствие военнослужащих срочной службы почти во всех подразделениях на передовой.

«В 137-м батальоне 35-й бригады морской пехоты уже проводятся мероприятия по демобилизации срочников. Чтобы скрыть факт присутствия призывников в зоне «ООС», с них берется расписка о неразглашении факта убытия на Донбасс для выполнения специальных задач. Также, военнослужащие ограничены в своем праве совершать регулярные звонки близким или могут делать это в присутствии командира подразделения», – рассказал Эдуард Басурин.

В этой связи он обратился к родным военнослужащих, проходящих срочную службу в ВСУ, с призывом уточнить местонахождение своего сына, так как, по словам Басурина, может оказаться, что сын проходит службу не в тыловых подразделениях, а на передовой в Донбассе.

 

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