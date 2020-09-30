Командование вынуждает боевиков ВСУ оплачивать своё нахождение на передовой

30.09.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украинское командование на Донбассе подталкивает боевиков ВСУ к грабежам своим наплевательским отношением к обеспечению и поборами с подчинённых.

Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недовольство военнослужащих своим командиром проявляется в 24 бригаде ВФУ. Помимо того, что боевики бригады ввиду низкого тылового обеспечения вынуждены заниматься мародерством, из-за чего всё чаще возникают конфликты и стычки с мирными жителями ближайших поселков, теперь им приходится ещё и оплачивать свое нахождение на передовой.

В частности, наиболее приближенный к новоиспеченному комбригу Поступальскому комбат 2 батальона, принуждает своих подчиненных отдавать по 1 тысяче гривен из дополнительных выплат за выполнение задач на первой линии», – рассказал Астрахань.

По его словам, в случае неуплаты, несмотря на нахождение на передовой, по приказам боевики будут числиться в тылу, а особо недовольных и неуступчивых под любым предлогом будут привлекать к дисциплинарной ответственности, предусматривающей лишение денежных средств.