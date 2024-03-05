«Командованию ВСУ придётся выбирать – терять Работино или Купянск» – экс-командир «Айдара»

Нехватка личного состава в ВСУ вынуждает украинское командование принимать болезненные решения, на какой участок фронта перебрасывать резервы, а каким придётся пожертвовать.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже командование должно будет принимать, боюсь, иногда очень болезненные решения о том, на какой участок хватит резервов, а каким придётся пожертвовать. Знаете, при комплектации, когда во взводе 5-8 человек, я боюсь, что реально будет стоять вопрос, что мы не можем удержать всё, поэтому решаем, что важнее – например, Купянск или Работино, или авдеевский участок. И слава Богу, что не нам с вами принимать такие решения.

Но факт тот, что орки пытаются прорваться всюду – от Купянска на севере до Работино на Запорожье – всюду идёт их наступление. Соответственно, всюду у них есть какие-то шансы», – сказал Дикий.