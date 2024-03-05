«Командованию ВСУ придётся выбирать – терять Работино или Купянск» – экс-командир «Айдара»

Вадим Москаленко.  
05.03.2024 21:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Нехватка личного состава в ВСУ вынуждает украинское командование принимать болезненные решения, на какой участок фронта перебрасывать резервы, а каким придётся пожертвовать.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нехватка личного состава в ВСУ вынуждает украинское командование принимать болезненные решения, на какой участок...

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«Уже командование должно будет принимать, боюсь, иногда очень болезненные решения о том, на какой участок хватит резервов, а каким придётся пожертвовать. Знаете, при комплектации, когда во взводе 5-8 человек, я боюсь, что реально будет стоять вопрос, что мы не можем удержать всё, поэтому решаем, что важнее – например, Купянск или Работино, или авдеевский участок. И слава Богу, что не нам с вами принимать такие решения.

Но факт тот, что орки пытаются прорваться всюду – от Купянска на севере до Работино на Запорожье – всюду идёт их наступление. Соответственно, всюду у них есть какие-то шансы», – сказал Дикий.

По его мнению, самым перспективным для России участком является Купянск.

«Там, где Работино, там дальше самого Работино они вряд ли продвинутся. Ну и Купянск, станция Купянск-Узловой. Это важный логистический узел, как раз для них очень важен, потому что там есть ветка, которая идёт внутрь России. И если бы эта станция перешла под их контроль, то они могли бы организовать железнодорожный подвоз Б/К и техники прямо из России на линию фронта на всём слобожанском участке. Это многого бы стоило сугубо с военной точки зрения», – объяснил экс-боевик.

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